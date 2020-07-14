Как ВС Армении сбили БПЛА Elbit Hermes 900
14 июля 2020 - 20:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Беспилотник вооруженных сил Азербайджана был сбит на Тавушском направлении.
Позже были опубликованы кадры уничтожения БПЛА.
С начала эскалации на армяно-азебайджанской границе в районе Тавушской области погибло 4 армянских военнослужащих, ранено трое солдат и двое полицейских.
Азербайджан сообщал об 11 убитых, в том числе - генерал-майоре и полковнике, и четырех раненых.
Столкновения начались после попытки азербайджанских военнослужащих проникнуть на территорию Армении. В ходе боев Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам армянской деревни Чинари и города Берд.
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