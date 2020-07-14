Пашинян: ВС Армении снова доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы
14 июля 2020 - 22:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении в очередной раз доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы. Об этом во время встречи с руководящим составом министерства обороны и Вооруженных сил заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
Встреча прошла при участии министра обороны Давида Тонояна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна.
Высший офицерский состав ВС Армении представил премьер-министру оперативную ситуацию, сложившуюся в последние два дня вследствие развязанных противником военных действий на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуша, а также осуществляемые армянскими Вооруженными силами карательные меры по сдерживанию действий противника.
Было подчеркнуто, что ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Республики Армения.
В ходе встречи были обсуждены возможные варианты развития ситуации и адекватные действия Вооруженных сил.
Столкновения в направлении Тавушской области начались 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих проникнуть на территорию Армении. В ходе боев Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам армянской деревни Чинари и города Берд.
Армения заявила о 4-х погибших и 5 раненых, а Азербайджан - об 11 умерших.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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