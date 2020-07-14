Пашинян: ВС Армении снова доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы

Пашинян: ВС Армении снова доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы
14 июля 2020 - 22:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Вооруженные силы Армении в очередной раз доказывают, что с нами нельзя говорить с позиции силы. Об этом во время встречи с руководящим составом министерства обороны и Вооруженных сил заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Встреча прошла при участии министра обороны Давида Тонояна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна.

Высший офицерский состав ВС Армении представил премьер-министру оперативную ситуацию, сложившуюся в последние два дня вследствие развязанных противником военных действий на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуша, а также осуществляемые армянскими Вооруженными силами карательные меры по сдерживанию действий противника.

Было подчеркнуто, что ситуация полностью контролируется Вооруженными силами Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены возможные варианты развития ситуации и адекватные действия Вооруженных сил.

Столкновения в направлении Тавушской области начались 12 июля после попытки азербайджанских военнослужащих проникнуть на территорию Армении. В ходе боев Азербайджан нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам армянской деревни Чинари и города Берд.

Армения заявила о 4-х погибших и 5 раненых, а Азербайджан - об 11 умерших.

 Самое значимое
Путин поздравил президента Армении с Новым годомПутин поздравил президента Армении с Новым годом
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
ВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМВС Армении получили новые российские ЗРК Тор-М2КМ
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
Сенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС законСенат Франции принял позволяющий ратифицировать соглашение Армения-ЕС закон
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
РПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследованияРПА: Обвинение против Саргсяна - вопиющее проявление политического преследования
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
МИД Армении - гражданам: Грузия запрещает въезд иностранцев, возвращаться только воздухом
Пашинян: Армянофобия - государственная политика и кредо Азербайджана
Глава КС Армении обвинен в злоупотреблении полномочиями
Фракция «Светлая Армения» отказалась от участия в заседании парламента РА
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Как ВС Армении сбили БПЛА Elbit Hermes 900 Вооруженные силы Армении сбили беспилотник Elbit Hermes 900 израильского производства.
В пограничных боях погибли еще двое армянских военнослужащих Азербайджан сообщал о 11 убитых, в том числе - генерал-майоре и полковнике, и четырех раненых
Армения испытала в бою ударный беспилотник собственного производства Азербайджанский генерал, возможно, был убит его ударом
Двое армянских военнослужащих погибли на границе с Азербайджаном В столкновениях, начавшихся 12 июля, погибли 11 азербайджанских военнослужащих