«Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար». Դրամահավաք է սկսվել

PanARMENIAN.Net - «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը սկսում է «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» համազգային դրամահավաք-արշավ։

«Միասնական որոշում է կայացվել «Մենք ենք, մեր սահմանները. բոլորս Արցախի համար» խորագրով համազգային դրամահավաք-արշավ սկսել՝ աջակցելու Արցախում ամուր կանգնած մեր քույրերին ու եղբայրներին»,- ասվում է հիմնադրամի հայտարարության մեջ։

Նվիրատվությունները կարելի է կատարել հիմնադրամի կայքում, ինչպես նաև փոխանցումներ կատարելով Կենտրոնական բանկի հատուկ հաշվեհամարներին (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, Եվրո հաշվեհամարները):

Դրամով փոխանցումների համար՝ հ/հ 103003240159 (AMD)

Եվրոյով փոխանցումների համար՝

Correspondent bank:

Commerzbank, Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101 EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenian Fund

Դոլարով փոխանցումների համար՝

Correspondent Bank:

JPM Chase Bank N.A., New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

Ռուբլիով փոխանցումների համար՝

Банк корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

БИК 044525362

К/с 30101810800000000362 в ОПЕРЫ Московского ГТУ Банка России

Банк получателя

К/с 30111810400000000002

Центральный Банк Республики Армения

ИНН 9909106378

КПП 774487001

Общеармянский фонд

Получатель

Счет: 103003248152

Общеармянский фонд

Կոչ է արվում համայն հայությանը նվիրաբերել այս չափազանց անհրաժեշտ համահայկական ձեռնարկին։

Ադրբեջանը սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Արցախի ուղղությամբ սկսել է օդային և հրթիռային հարձակում՝ թիրախավորելով թե ռազմական օբյեկտներ, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, այդ թվում՝ Ստեփանակերտում։ Արցախի ՊԲ-ում սեպտեմբերի 28-ի առավոտվա դրությամբ 31 զոհ կա։ Առաջին օրվա ճշտված տեղեկություններով՝ ադրբեջանական կողմն ունի մոտ 200 մարդկային կորուստ, կորցրել են նաև մոտ 30 զրահատեխնիկա և 20 ԱԹՍ։