Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
17 сентября 2020 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября учения на территории Белоруссии. В них примет участие и Армения.
Помимо РА, в учениях примут участие еще 5 государств-членов ОДКБ - РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Они будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции, пишет «Интерфакс».
Учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» пройдет с 12 по 16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидо».
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