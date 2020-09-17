Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии

PanARMENIAN.Net - Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября учения на территории Белоруссии. В них примет участие и Армения.

Помимо РА, в учениях примут участие еще 5 государств-членов ОДКБ - РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Они будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции, пишет «Интерфакс».

Учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2020» пройдет с 12 по 16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидо».