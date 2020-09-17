Брейвик после 9 лет в тюрьме подал прошение о досрочном освобождении

Брейвик после 9 лет в тюрьме подал прошение о досрочном освобождении
17 сентября 2020 - 18:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Норвежец Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за убийство 77 человек в 2011 году, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил его адвокат Ойстен Стуррвик.

Прошение подписано двумя именами: Андерс Беринг Брейвик и Фьотольф Хансен (второе имя осужденный взял в 2017 году), пишет Meduza.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, из-за чего погибли восемь человек, а затем убил 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Он сдался полиции без сопротивления. На суде Брейвик заявлял, что пытался своими действиями предотвратить «культурное самоубийство» Европы, которое выражается в массовой иммиграции мусульман.

По словам адвоката, право просить о досрочном освобождении в случае с Брейвиком появляется после 10 лет заключения. При этом террорист отсидел меньший срок - его арестовали в июле 2011-го, а приговор ему вынесли в августе 2012-го. «Он хочет этого сейчас. Он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда», - сказал адвокат.

Также Брейвик намерен начать новый судебный процесс против государства, считая, что его права ущемляют. В 2015 году он уже судился с государством, жалуясь на нарушение своих прав в тюрьме. Брейвик говорил, что условия его содержания бесчеловечны и унижают достоинство. Тогда его частично поддержал суд в Осло, но апелляционный суд встал на сторону норвежских властей. ЕСПЧ отклонил жалобу Брейвика на «бесчеловечное обращение» в тюрьме.

Суд приговорил Брейвика к максимально возможному по законодательству Норвегии наказанию - 21 году заключения. Согласно норвежским законам, этот срок может быть продлен в случае, если заключенный будет по-прежнему представлять опасность для общества.

Брейвик отбывает наказание в одиночной камере из трех комнат: одна предназначена для жизни, вторая - для учебы, третья - для занятий спортом. В камере есть компьютер без интернета, телевизор, тренажеры для занятий физкультурой и игровая приставка. В 2014 году Брейвик грозил начать голодовку, если его приставку Playstation 2 не поменяют на Playstation 3.

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