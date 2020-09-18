Армянский Krisp - в топ-20 стартапов по версии Forbes
18 сентября 2020 - 13:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский стартап Krisp был включен в рейтинг Forbes Cloud 100 Rising Stars, в который вошли 20 ведущих стартапов, имеющих потенциал попасть в число лидирующих частных облачных компаний.
Krisp - это приложение, которое использует искусственный интеллект и в режиме реального времени устраняет посторонние звуки во время звонков через Zoom, Skype и другие VoIP-сервисы. Пользователь может выбрать, какие шумы блокировать: входящие или исходящие. Krisp применяет систему машинного обучения к звуку в реальном времени, выявляя, что является человеческим голосом, а что нет. То, что не является голосом, тщательно удаляется даже во время речи, а то, что остается, звучит яснее.
В начале августа сообщалось, что Krisp новое финансирование в размере 5 миллионов долларов для расширения.
Самое значимое
Krisp является одной из 50 наиболее перспективных компаний в сфере ИИ в 2020 году
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