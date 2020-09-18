Армянский Krisp - в топ-20 стартапов по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Армянский стартап Krisp был включен в рейтинг Forbes Cloud 100 Rising Stars, в который вошли 20 ведущих стартапов, имеющих потенциал попасть в число лидирующих частных облачных компаний.

Krisp - это приложение, которое использует искусственный интеллект и в режиме реального времени устраняет посторонние звуки во время звонков через Zoom, Skype и другие VoIP-сервисы. Пользователь может выбрать, какие шумы блокировать: входящие или исходящие. Krisp применяет систему машинного обучения к звуку в реальном времени, выявляя, что является человеческим голосом, а что нет. То, что не является голосом, тщательно удаляется даже во время речи, а то, что остается, звучит яснее.

В начале августа сообщалось, что Krisp новое финансирование в размере 5 миллионов долларов для расширения.