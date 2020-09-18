В Армении выявленные новые случаи Covid-19 опять превысили число вылечившихся

В Армении выявленные новые случаи Covid-19 опять превысили число вылечившихся
18 сентября 2020 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 18 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 46,910, а число активных кейсов возросло до 3330.

За сутки вылечились 138 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 42,369.

От последствий вируса за сутки умер 1 человек, еще 2 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 926 - от коронавируса, еще 285 - от других заболеваний.

За все время проведено 255,927 тестов, за последние сутки - 3769.

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