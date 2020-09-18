В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви

PanARMENIAN.Net - В Сан-Франциско 17 сентября подожгли здание, прилегающее к церкви Святого Григория. Об этом заявил попечительский совет Армянской апостольской церкви, пишет Asbarez.

В здании располагался зал Васпуракан, а также офисы армянской церкви Святого Григория и различных организаций. Отмечается, что пожарная служба Сан-Франциско отреагировала незамедлительно, однако зданию нанесен о большой урон.

Как сообщили представители армянской общины заявили, пожар начался в трех разных частях здания - в классах церковной воскресной школы, церковном офисе и библиотеке.

В настоящее время проводится оценка ущерба. Полиция расследует дело.

Поджог произошел менее чем через два месяца после того, как проазербайджанские вандалы разрушили армянскую школу в Сан-Франциско. Этот инцидент расследуется Департаментом полиции Сан-Франциско как преступление на почве ненависти.