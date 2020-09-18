В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви
18 сентября 2020 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сан-Франциско 17 сентября подожгли здание, прилегающее к церкви Святого Григория. Об этом заявил попечительский совет Армянской апостольской церкви, пишет Asbarez.
В здании располагался зал Васпуракан, а также офисы армянской церкви Святого Григория и различных организаций. Отмечается, что пожарная служба Сан-Франциско отреагировала незамедлительно, однако зданию нанесен о большой урон.
Как сообщили представители армянской общины заявили, пожар начался в трех разных частях здания - в классах церковной воскресной школы, церковном офисе и библиотеке.
В настоящее время проводится оценка ущерба. Полиция расследует дело.
Поджог произошел менее чем через два месяца после того, как проазербайджанские вандалы разрушили армянскую школу в Сан-Франциско. Этот инцидент расследуется Департаментом полиции Сан-Франциско как преступление на почве ненависти.
Самое значимое
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
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