В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви

В Сан-Франциско подожгли одно из зданий армянской церкви
18 сентября 2020 - 16:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В Сан-Франциско 17 сентября подожгли здание, прилегающее к церкви Святого Григория. Об этом заявил попечительский совет Армянской апостольской церкви, пишет Asbarez.

В здании располагался зал Васпуракан, а также офисы армянской церкви Святого Григория и различных организаций. Отмечается, что пожарная служба Сан-Франциско отреагировала незамедлительно, однако зданию нанесен о большой урон.

Как сообщили представители армянской общины заявили, пожар начался в трех разных частях здания - в классах церковной воскресной школы, церковном офисе и библиотеке.

В настоящее время проводится оценка ущерба. Полиция расследует дело.

Поджог произошел менее чем через два месяца после того, как проазербайджанские вандалы разрушили армянскую школу в Сан-Франциско. Этот инцидент расследуется Департаментом полиции Сан-Франциско как преступление на почве ненависти.

 Самое значимое
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
В Арцахе выявили еще 2 случая Covid-19В Арцахе выявили еще 2 случая Covid-19
Еще один гражданин выздоровел
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса
МИД РФ: Москва вместе с партнерами, включая Анкару, будет работать, чтобы сдержать напряженность в регионе
Степанакерт пригрозил Баку возвращением территорий НКР
Возобновляется авиасообщение между Киевом и Ереваном
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 18 сентября 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
Мощный ураган обрушился на Грецию: Национальная метеослужба Греции объявила тревогу наивысшего «красного» уровня
ВВП Грузии снизился на 5.6% за первые полгода 2020-го Во втором квартале ВВП упал на 12.3% по сравнению со вторым кварталом 2019 года
Новый водородный грузовик Mercedes-Benz сможет проехать 1000 км без дозаправки В качестве источника энергии выступает сжиженный водород, который хранится на борту тягача
Ученые обнаружили иммунитет к Covid-19 у людей, не контактировавших с вирусом Иммунитет к заболеванию оказался у от 20% до 50% обследуемых