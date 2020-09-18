В Арцахе подтвердилось еще 3 случая Covid-19
18 сентября 2020 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Все новые зараженные - из Степанакерта. Вирусологи проводят работы по установлению круга контактов инфицированных.
За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 352 человек, 311 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 39 пациентов, в изоляции остаются 79 граждан. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, 8 - как средней степени тяжести.
Всего проведено 13,326 тестов.
За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.
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В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Еще один гражданин выздоровел
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