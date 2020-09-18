Экс-начальнику полиции Армении предъявлено обвинение

PanARMENIAN.Net - Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РА.

Согласно полученным в ходе следствия данным, 8 августа Гаспарян, находясь в принадлежащем ему особняке в селе Драхтик общины Шогакат Гегаркуникской области, заметил, что территория частного дома снимается дроном. Для определения лиц, управляющих дроном, он на принадлежащем ему квадроцикле поехал вслед за беспилотником. Заметив проводящего съемку журналиста радиостанции «Свобода» Роберта Заргаряна и его съемочную группу, Гаспарян выругался в их адрес и угрожал расправой, опасной для их жизни и здоровья.

Узнав, что они занимаются своей профессиональной деятельностью, готовя репортаж о незаконных постройках в бассейне озера Севан, он потребовал прекратить это и, продолжив брань, оказал психологическое давление на журналистов, принуждая их удалить видео и отказаться от его распространения. После этого, убедившись, что видео удалено, удалился.

В качестве меры пресечения в отношении Гаспаряна избрана подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Владимир Гаспарян занимал должность начальника полиции Республики Армения с 2011 по 2018 год.