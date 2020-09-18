Дворец сына главы САР на Рублевке продают за $80 млн: Это самый дорогой дом в РФ

PanARMENIAN.Net - В РФ, на Рублевке, за $80 млн или 6 млрд рублей продается особняк, который принадлежит сыну главы «Союза армян России» Ара Абрамяна - Владиславу Абрамяну.

Отмечается, что дворец посреди Барвихинского лесопарка является одним из самых дорогих частных строений в СНГ и самым дорогим в России.

По информации Mash, дворец записан на имя Владислава Абрамяна, однако неизвестно, пчему Абрамяны решили избавиться от дома.

Как пишет издание, особняк находится напротив напротив резиденции Игоря Сечина, российского государственного деятеля и председателя совета директоров компании «Роснефть».

За указанную сумму покупателям предлагается: шестиэтажный дом площадью 11 000 кв. м, участок на 2.51 га, гостевой дом площадью 800 кв. м, дизайн-проект интерьеров от римского бюро Angela Luigi, высокие потолки и панорамные окна, теннисный корт и мини-гольф прямо в доме, 12 спальных блоков с кухней, санузлом и гардеробной, бассейн в 50 м, спортзал, концертный зал, боулинг, спа-комплекс, большой зимний сад.

Для сравнения, знаменитая резиденция Майкла Джексона с личным парком аттракционов в итоге ушла с молотка за $32 млн.

Президент «Союза армян России» Ара Абрамян за свою жизнь успел побывать заместителем начальника управления Министерства электронной промышленности СССР, генеральным директором компании «КОМЭКС», президентом ЗАО «Согласие» и основателем концерна «Российские защитные технологии». «Согласие» в 1990-е годы было основным подрядчиком строительных работ в Кремле и управделами президента. Бизнес Абрамяна оказался настолько успешным, что он инвестировал и в другие страны: только в экономику Ливии до начала там гражданской войны бизнесмен влил $1 млрд. Несколько участков около клинического санатория «Барвиха» достались «Согласию» по решению администрации Одиновского района в 1997 году.