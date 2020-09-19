ЕБРР выделит Армении кредит на сумму €10.6 на реконструкцию таможенного пункта
19 сентября 2020 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Армении кредит в размере €10.6 для расширения таможенного пункта на границе с Ираном в Мегри. Об этом заявил глава Комитета по госдоходам Армении Эдвард Ованисян.
Площадь таможни увеличится с 6.5 до 8.6 га. Пропускные возможности увеличатся с 300 до 900 машин в день.
Предполагается, что строительство завершится в 2023 году. Кроме того, будут внедрены механизмы контроля международного уровня.
Кредит будет выдан сроком на 15 лет.
На таможне будут установлены новые приборы для лабораторного анализа товаров, сканеры для досмотра грузов, в том числе ручной клади пассажиров, а также для сканирования людей.
Самое значимое
Ими можно будет очищать дверные и оконные ручки
По его словам, это станет одной из важнейших задач правительства в ближайшее время
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