Варшавская фондовая биржа хочет приобрести армянскую

Варшавская фондовая биржа хочет приобрести армянскую
19 сентября 2020 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Варшавская фондовая биржа (ВФБ) подписала с Центральным банком Республики Армения соглашение о переговорах по приобретению 65% фондовой биржи Армении. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РА.

Предварительная оценочная стоимость 100% фондовой биржи Армении составляет около 6 млн польских злотых ($1.6 млн).

Центробанку Армении принадлежит 90.1% фондовой биржи Армении. Остальные 9.9% - это акции фондовой биржи. После сделки ЦБ Армении сохранит 25% фондовой биржи Армении, а остальные 10% приобретет третья сторона, которую назначит АФБ.

Подписанный меморандум о намерениях не имеет обязательной правовой силы и определяет основные условия дальнейших переговоров.

«Отношения, достигнутые между ВФБ и Центральным банком Армении, являются хорошей новостью для обеих сторон. Во многих отраслях экономики Армении есть потребность в качественных инвестициях, так как страна имеет огромный потенциал роста. Инвестиции - стимул для экономического роста, особенно на развивающихся рынках. Думаю, приобретение армянской фондовой биржи со стороны ВФБ будет способствовать быстрому росту рынка капитала Армении, а Варшавская фондовая биржа сможет обеспечить удовлетворительную прибыльность от инвестиций. Важно также и то обстоятельство, что Польша способствует становлению развивающихся рынков, что является хорошим направлением», - сказал вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

Подписанный договорный лист определяет рамочные условия дальнейших переговоров, которые направлены на заключение возможного инвестиционного соглашения. В качестве следующего шага ВФБ проведет комплексное исследование, совместно с ЦБ Армении и фондовой биржей Армении разработает пятилетнюю программу развития армянской биржи ценных бумаг и установит окончательные условия инвестиционного соглашения, которые могут отличаться от рамочных условий.

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