Qatar Airways будет летать в Ереван каждый день
18 сентября 2020 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Qatar Airways с 5 октября увеличит число полетов в Ереван и сделает их ежедневными. Об этом сообщили из авиакомпании.
Рейсы в Ереван авиаперевозчик возобновил с 15 сентября. Qatar Airways осуществляет рейсы по маршруту Доха-Ереван-Доха по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
По состоянию на 18 сентября, число случаев заболевания в Армении достигло 46,910, а число активных кейсов возросло до 3330. Общее число выздоровевших составляет 42,369. Всего летальных исходов 926 - от коронавируса, еще 285 - от других заболеваний.
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