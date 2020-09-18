Qatar Airways будет летать в Ереван каждый день

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Qatar Airways с 5 октября увеличит число полетов в Ереван и сделает их ежедневными. Об этом сообщили из авиакомпании.

Рейсы в Ереван авиаперевозчик возобновил с 15 сентября. Qatar Airways осуществляет рейсы по маршруту Доха-Ереван-Доха по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

По состоянию на 18 сентября, число случаев заболевания в Армении достигло 46,910, а число активных кейсов возросло до 3330. Общее число выздоровевших составляет 42,369. Всего летальных исходов 926 - от коронавируса, еще 285 - от других заболеваний.