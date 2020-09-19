Фильм Анны Меликян отметили на «Кинотавре»

PanARMENIAN.Net - Фильм режиссера армянского происхождения Анны Меликян «Трое» получил награду на российском кинофестивале «Кинотавр».

Мелодраму отметили за операторскую работу. Фабула такова: муж, жена и другая женщина. Это история про телеведущего (Константин Хабенский), его супругу (Виктория Исакова) и поэтессу (Юлия Пересильд). Любовная история, в которой герой мечется между Москвой и Санкт-Петербургом и двумя женщинами, пишет РИА Новости.

Гран-при XXXI «Кинотавра» в Сочи получило «Пугало» Дмитрия Давыдова – драма о якутской знахарке.

Фильмом закрытия 31 «Кинотавра» стали «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского – историческая драма, получившая спецприз Венецианского кинофестиваля.