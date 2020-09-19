В Армении растет число активных больных Covid-19
19 сентября 2020 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 19 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 47,154, а число активных кейсов возросло до 3390.
За сутки вылечились 182 пациента. Общее число выздоровевших составляет 42,551.
От последствий вируса за сутки умерло 2 человека. Всего летальных исходов 928 - от коронавируса, еще 285 - от других заболеваний.
За все время проведено 259,664 теста, за последние сутки - 3737.
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