В Грузии за сутки выявили 187 случаев коронавируса

В Грузии за сутки выявили 187 случаев коронавируса
19 сентября 2020 - 13:58 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 187 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщается на сайте StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев в стране достигло 3306.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1481. Скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.

В карантине находятся 5014 человек, под наблюдением врачей – 836.

Ранее премьер страны заявил, что в Грузии готовятся ко второй волне коронавируса, однако нет причин для волнений, так как ситуация находится под контролем властей. При этом в стране уже введены некоторые ограничения.

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