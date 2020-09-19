Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
19 сентября 2020 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2022 году резиденцию Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши. Об этом написал в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян.
«9 мая 2022 года, по случаю 30-й годовщины освобождения города-крепости, резиденция Национального собрания Республики Арцах из столицы Степанакерта будет перенесена в Шуши», - отметил президент.
По его словам, в Шуши на месте была обсуждена возможность предоставления парламенту предназначенного для судебной инстанции здания, строительство которого в свое время было начато и не завершено. Строительные работы скоро возобновятся.
8 и 9 мая Армения и Арцах отмечают дни освобождения Шуши. Основная операция по освобождению крепости, получившая кодовое название «Свадьба в горах», началась 8 мая 1992 года. 9 мая 1992 года, на следующий день после осводобждения Шуши, была официально создана Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики, объединившая отряды самообороны.
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