Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши

PanARMENIAN.Net - В 2022 году резиденцию Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши. Об этом написал в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян.

«9 мая 2022 года, по случаю 30-й годовщины освобождения города-крепости, резиденция Национального собрания Республики Арцах из столицы Степанакерта будет перенесена в Шуши», - отметил президент.

По его словам, в Шуши на месте была обсуждена возможность предоставления парламенту предназначенного для судебной инстанции здания, строительство которого в свое время было начато и не завершено. Строительные работы скоро возобновятся.

8 и 9 мая Армения и Арцах отмечают дни освобождения Шуши. Основная операция по освобождению крепости, получившая кодовое название «Свадьба в горах», началась 8 мая 1992 года. 9 мая 1992 года, на следующий день после осводобждения Шуши, была официально создана Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики, объединившая отряды самообороны.