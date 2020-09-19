Ученые обнаружили иммунитет к Covid-19 у людей, не контактировавших с вирусом
19 сентября 2020 - 14:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Больше жителей Земли, нежели считалось раньше, может обладать врожденным иммунитетом по отношению к новому коронавирусу, говорится в публикации в British Medical Journal.
Издание ссылается на шесть исследований, которые выявили иммунитет к SARS-CoV-2 в группах людей, не контактировавших с этим вирусом. Причем, иммунитет к нему оказался у от 20% до 50% обследуемых.
В частности, в США анализы крови, взятые у людей в период с 2015 по 2018 год показали, что у 50% этот иммунитет был в той или иной степени, пишет «Интерфакс».
Там, где вспышки коронавируса были наиболее массовыми, такой иммунитет все равно обнаруживался - у 23% обследованных жителей Нью-Йорка, 18% - в Лондоне, 11% - в Мадриде. В общенациональных выборках исследователи находят иммунитет не более чем у 9% населения.
По мнению авторов двух исследований, такая иммунная реакция может объясняться перекрестным иммунитетом, который сформировался после контакта с другими типами коронавирусов, в том числе теми, которые вызывают «обычную простуду».
Корпус проведенных исследований, задокументировавший врожденный иммунный ответ на SARS-CoV-2, может заставить чиновников, ответственных за противоэпидемиологические меры, пересмотреть предположения по поводу того, как измерять долю населения, восприимчивого к коронавирусу и оценивать размах эпидемии, пишет автор статьи. Пока они считают, что антитела к коронавирусу выявляют у небольшого процента людей и поэтому есть основание предположить, что пандемия продлится долго.
Photo. Reuters
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