Новый водородный грузовик Mercedes-Benz сможет проехать 1000 км без дозаправки

PanARMENIAN.Net - Грузовое подразделение марки Mercedes-Benz представило концептуальный грузовик GenH2, оснащенный электромоторами на топливных элементах. В качестве источника энергии выступает сжиженный водород, который хранится на борту тягача.

Mercedes-Benz GenH2 Truck получил два 40-литровых бака для жидкого водорода, которые обеспечат запас хода до 1000 км без дозаправки, пишет «Популярная механика».

Система топливных элементов обеспечит суммарную мощность 300 кВт энергии, а дополнительные 70 кВт будут храниться в аккумуляторе - этот резерв поможет грузовику на ускорении или при движении в городу с полной нагрузкой. Пиковая мощность составит 400 кВт, но доступны они будут ограниченный период времени.

Серийный вариант Mercedes-Benz GenH2 Truck будет иметь полную массу 40 тонн с учетом грузоподъемности 25 тонн, что сопоставимо с показателями серийного Mercedes-Benz Actros с двигателями внутреннего сгорания. Точные сроки начала производства грузовика на топливных элементах по мотивам концепт-трака пока не названы.

Топливные элементы для грузовиков будут разрабатывать совместно концерны Daimler Truck из Германии и Volvo Group из Швеции. Авторы проекта намерены использовать сжиженный водород, потому что в этом состоянии энергоноситель имеет гораздо более высокую плотность энергии по сравнению с объемом, чем газообразный водород. Такое решение позволит уменьшить объём и массу топливных баков.