ВВП Грузии снизился на 5.6% за первые полгода 2020-го

ВВП Грузии снизился на 5.6% за первые полгода 2020-го
19 сентября 2020 - 15:44 AMT

PanARMENIAN.Net - ВВП Грузии в январе-июне 2020 года снизился, по уточненным данным, на 5.6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и в текущих ценах составил около $7.3 млрд. Об этом сообщила Национальная служба статистики республики.

Во втором квартале ВВП упал на 12.3% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составив в текущих ценах около $3.5 млрд, пишет Business-Грузия.

Из-за пандемии коронавируса Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%. Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4.8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5.5%.

Правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4.5%.

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