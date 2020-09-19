Мощный ураган обрушился на Грецию:
19 сентября 2020 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Средиземноморский ураган «Янус», первый в этом сезоне, обрушился на западные регионы Греции, где объявлен режим ЧП. Наиболее сильные порывы ветра (80 км/ч) отмечаются на островах Ионического моря, Занте и Кефалонии. На соседней Итаке отмечены рекордные осадки в 86 мм.
Национальная метеослужба Греции объявила тревогу наивысшего «красного» уровня для упомянутых регионов на период с 18 по 20 сентября. Жители этих регионов получили оповещения от министерства защиты граждан (греческий эквивалент МЧС), где им рекомендуется не выходить без надобности из дома, не спускаться в подвальные помещения, избегать низин ввиду угрозы подтопления, передает Международное Французское радио.
Сильным ветром были повалены деревья и сорвана черепица с крыш двухэтажных домов в столице Кефалонии, городе Аргостоли. На этом острове, а также в других регионах, затронутых бедствием, оборваны линии электропередач, нарушено водоснабжение, мобильная связь неустойчива. Жертв среди населения нет.
Циклон приблизился к Греции вечером 17 сентября. Сила ветра местами составила 7-8 баллов по шкале Бофорта (до 80 км/ч), с порывами, согласно данным местных метеосервисов, до 100 км/ч и более.
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