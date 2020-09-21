Телебашня Тбилиси окрасилась в цвета армянского триколора

Телебашня Тбилиси окрасилась в цвета армянского триколора
21 сентября 2020 - 14:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Телебашня Тбилиси окрасилась в цвета армянского флага в честь Дня независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Об этом сообщило посольство Армении в Грузии, опубликовав фотографии.

Телебашня Тбилиси уже не первый год освещается цветами армянского триколора в связи с Днем независимости РА.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.

 Самое значимое
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в ШушиРезиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса
МИД РФ: Москва вместе с партнерами, включая Анкару, будет работать, чтобы сдержать напряженность в регионе
Степанакерт пригрозил Баку возвращением территорий НКР
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В работе Telegram произошел сбой Что стало причиной сбоев, неизвестно
МИД РА сообщил об обсуждениях возвращения за стол переговоров по Карабаху Он подеркнул, что решимость армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта никогда не убавлялась
Статуя Христа в Рио окрасилась в цвета армянского флага На статуе были высвечены также армянские буквы
Министр обороны РА: Алиев должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет Армению На вопрос, получил ли Азербайджан контрудар, Давид Тоноян ответил: «Всему свое время»