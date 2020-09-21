Телебашня Тбилиси окрасилась в цвета армянского триколора
21 сентября 2020 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Телебашня Тбилиси окрасилась в цвета армянского флага в честь Дня независимости Армении, который отмечается 21 сентября. Об этом сообщило посольство Армении в Грузии, опубликовав фотографии.
Телебашня Тбилиси уже не первый год освещается цветами армянского триколора в связи с Днем независимости РА.
21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.
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