Трамп, Путин и Ли Кэцян поздравили Пашиняна с Днем независимости Армении

PanARMENIAN.Net - Лидеры разных стран направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну поздравительные послания по случаю Дня Независимости Армении. Среди поздравивших президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, а также председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В течение 29 лет с момента обретения Республикой Армения независимости США были рядом с армянским народом и поддерживали ваши усилия по построению современной демократии и экономическому развитию. Мы готовы продолжить совместную работу в сферах наших общих интересов, в том числе по расширению двусторонней торговли и инвестиций, укреплению верховенства закона, региональной стабильности и поддержке суверенитета вашей страны. Сегодняшние вызовы еще раз подтверждают важность нашего партнерства», - говорится в послании Трампа.

Отмечается, что связи между армянским и американским народами безусловно прочны и долговечны, будь то в противостоянии новой глобальной эпидемии коронавируса или в службе бок о бок в рамках международных миротворческих действий в Афганистане или Косово.

«В настоящее время китайско-армянские дружественные отношения сохраняют положительную динамику развития. Политическое взаимное доверие между нашими странами постепенно растет, всесторонне развивается сотрудничество в различных сферах. С момента вспышки коронавируса нового типа Китай и Армения оказывают друг другу постоянную поддержку, совместными усилиями преодолевают трудности, что отражает глубокую дружбу между нашими странами», - отметил Кэцян.

Он добавил, что готов вместе с Пашиняном прилагать усилия для всестороннего развития двусторонних отношений в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс и один путь».

В послании Путина говорится, что в России придают большое значение дружественным, союзническим отношениям с Арменией.

«Уверен, что конструктивный диалог между нашими странами, двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут и далее активно развиваться. Это, несомненно, отвечает интересам российского и армянского народов, идет в русле обеспечения региональной безопасности и стабильности», - написал Путин.

Мишустин же особо отметил дружественный, партнерский и союзнический характер российско-армянских отношений: «Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре, углубление интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе в полной мере отвечают интересам России и Армении».

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.