Министр обороны РА: Алиев должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет Армению
21 сентября 2020 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что переговоры по карабахскому урегулированию «фактически не ведутся». В беседе с журналистами в военном пантеоне «Ераблур» Тоноян отметил, что если Алиев не ведет переговоры, значит, они для него не существуют, пишет Aysor.am.
Отвечая на обвинения в «срыве переговоров» в адрес армянской стороны, министр обороны заявил: «Не будет же он сам себя обвинять. Он должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет армянскую сторону».
На вопрос, получил ли Азербайджан контрудар в ответ на гибель армянского военнослужащего 16 сентября на границе в результате провокации с азербайджанской стороны, Давид Тоноян ответил: «Всему свое время».
«Не беспокойтесь. Мы сильные, и у нас будут только победы», - заявил министр.
19 сентября Алиев заявил, что «переговорный процесс фактически не ведется». «Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала», - отметил Алиев. По его словам, заявления и «провокационные шаги» Армении делают переговорный процесс «бессмысленным».
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
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