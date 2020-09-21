Министр обороны РА: Алиев должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет Армению

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что переговоры по карабахскому урегулированию «фактически не ведутся». В беседе с журналистами в военном пантеоне «Ераблур» Тоноян отметил, что если Алиев не ведет переговоры, значит, они для него не существуют, пишет Aysor.am.

Отвечая на обвинения в «срыве переговоров» в адрес армянской стороны, министр обороны заявил: «Не будет же он сам себя обвинять. Он должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет армянскую сторону».

На вопрос, получил ли Азербайджан контрудар в ответ на гибель армянского военнослужащего 16 сентября на границе в результате провокации с азербайджанской стороны, Давид Тоноян ответил: «Всему свое время».

«Не беспокойтесь. Мы сильные, и у нас будут только победы», - заявил министр.

19 сентября Алиев заявил, что «переговорный процесс фактически не ведется». «Фактически Армения сорвала переговорный процесс. Не срывает, а сорвала», - отметил Алиев. По его словам, заявления и «провокационные шаги» Армении делают переговорный процесс «бессмысленным».