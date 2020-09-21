МИД РА сообщил об обсуждениях возвращения за стол переговоров по Карабаху
21 сентября 2020 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения полна решимости продолжать мирный переговорный процесс по каражахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.
По его словам, армянская сторона готова вернуться за стол переговоров и сделать это очень быстро, сейчас ведутся обсуждения и работы с сопредседателями МГ ОБСЕ.
«Мы более чем четко подчеркнули, что мирному процессу нет альтернативы, что урегулирование возможно только мирным путем, что все это мы говорим исключительно на основе уверенности в себе, что Армения и Арцах полностью в состоянии защитить себя, защитить свои интересы, свои границы. И в этом плане мы остаемся абсолютно приверженными мирному урегулированию конфликта», - сказал Мнацаканян.
Он подеркнул, что решимость армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта по продолжению мирного переговорного процесса никогда не убавлялась, альтернативы мирному процессу нет.
В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались 30 июня в режиме видеоконференции. Спустя несколько дней, 12 июля, азербайджанская сторона начала боевые действия на северной границе с Арменией в Тавуше. ВО время боев, продлившихся до 16 июля, было убито 5 армянских солдат, азербайджанцы сообщили о 12 жертвах.
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Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
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«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
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