МИД РА сообщил об обсуждениях возвращения за стол переговоров по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Армения полна решимости продолжать мирный переговорный процесс по каражахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.

По его словам, армянская сторона готова вернуться за стол переговоров и сделать это очень быстро, сейчас ведутся обсуждения и работы с сопредседателями МГ ОБСЕ.

«Мы более чем четко подчеркнули, что мирному процессу нет альтернативы, что урегулирование возможно только мирным путем, что все это мы говорим исключительно на основе уверенности в себе, что Армения и Арцах полностью в состоянии защитить себя, защитить свои интересы, свои границы. И в этом плане мы остаемся абсолютно приверженными мирному урегулированию конфликта», - сказал Мнацаканян.

Он подеркнул, что решимость армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта по продолжению мирного переговорного процесса никогда не убавлялась, альтернативы мирному процессу нет.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались 30 июня в режиме видеоконференции. Спустя несколько дней, 12 июля, азербайджанская сторона начала боевые действия на северной границе с Арменией в Тавуше. ВО время боев, продлившихся до 16 июля, было убито 5 армянских солдат, азербайджанцы сообщили о 12 жертвах.