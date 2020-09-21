Помпео: США призывают Ереван и Баку скорее возобновить содержательные переговоры по Карабаху

PanARMENIAN.Net - США призывают Армению и Азербайджан по возможности скорее возобновить содержательные переговоры по карабахскому конфликту в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом говорится в поздравительном послании госсекретаря США Майка Помпео по случаю Дня независимости Армении.

«Мы также остаемся привержены оказанию помощи в вопросе поиска мирного урегулирования карабахского конфликта, и призываем стороны по возможности скорее возобновить содержательные переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - отметил Помпео.

По его словам, США привержены дальнейшему развитию двустороннего партнерства, поскольку Армения и США укрепляют связи между двумя народами, основанные на общих демократических ценностях и стремлении к миру и процветанию.

США приветствуют приверженность Армении в вопросах укрепления верховенства закона, формирования независимой судебной системы, увеличения экономических и инвестиционных возможностей, заявил Помпео.

«Мы высоко оцениваем постоянные усилия Армении по борьбе с коррупцией посредством прозрачности, соблюдения надлежащих правовых процедур и повышения ответственности перед гражданами, и мы продолжим поддерживать вас в этих усилиях», - говорится в послании.

Помпео добавил, что тесное сотрудничество Армении и США в борьбе с пандемией еще больше укрепило партнерство между народами.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.