В работе Telegram произошел сбой
21 сентября 2020 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера, свидетельствуют данные портала Downdetector. 91% клиентов сообщили о трудностях с подключением, еще 8% - о невозможности отправить сообщения.
Основной сбой произошел в России, наибольшее число жалоб поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда и Нижнего Новгорода. Также проблемы испытывают пользователи из Казахстана, Белоруссии, Германии и Бразилии, пишут «Ведомости».
Пик сбоев наблюдался в 14:58 (по Еревану). К 15:44, по информации Downdetector, жалобы от пользователей поступать перестали. Что стало причиной сбоев, неизвестно.
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