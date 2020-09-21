В работе Telegram произошел сбой

PanARMENIAN.Net - Пользователи Telegram пожаловались на сбой в работе мессенджера, свидетельствуют данные портала Downdetector. 91% клиентов сообщили о трудностях с подключением, еще 8% - о невозможности отправить сообщения.

Основной сбой произошел в России, наибольшее число жалоб поступают от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда и Нижнего Новгорода. Также проблемы испытывают пользователи из Казахстана, Белоруссии, Германии и Бразилии, пишут «Ведомости».

Пик сбоев наблюдался в 14:58 (по Еревану). К 15:44, по информации Downdetector, жалобы от пользователей поступать перестали. Что стало причиной сбоев, неизвестно.