Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасились в цвета флага Армении
22 сентября 2020 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Небоскреб Национальной нефтяной компании Абу-Даби и знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасились в цвета армянского триколора по случаю Дня независимости РА. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в ОАЭ.
21 сентября в честь 29-летия Независимости Армении цветами армянского флага был подсвечен и знаменитый водопад Ниагара, а также телебашня Тбилиси.
21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения.
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В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
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