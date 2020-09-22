Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасились в цвета флага Армении

Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасились в цвета флага Армении
22 сентября 2020 - 14:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Небоскреб Национальной нефтяной компании Абу-Даби и знаменитый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасились в цвета армянского триколора по случаю Дня независимости РА. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в ОАЭ.

21 сентября в честь 29-летия Независимости Армении цветами армянского флага был подсвечен и знаменитый водопад Ниагара, а также телебашня Тбилиси.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения.

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Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
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