Число активных больных Covid-19 в Армении продолжает расти
22 сентября 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 22 сентября, по состоянию на 11:00, выявлен 115 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
За сутки вылечились 39 пациентов.
Относительно небольшое количество новых случаев связано с тем, что за последние сутки проведено меньше тестов, чем до этого - 825.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 47,667, а число активных кейсов возросло до 3765.
Общее число выздоровевших составляет 42,676.
От последствий вируса за сутки умерло 2 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 938 - от коронавируса, еще 288 - от других заболеваний.
За все время проведен 266,066 тест, за последние сутки - 825.
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