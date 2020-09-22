Число активных больных Covid-19 в Армении продолжает расти

PanARMENIAN.Net - В Армении 22 сентября, по состоянию на 11:00, выявлен 115 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

За сутки вылечились 39 пациентов.

Относительно небольшое количество новых случаев связано с тем, что за последние сутки проведено меньше тестов, чем до этого - 825.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 47,667, а число активных кейсов возросло до 3765.

Общее число выздоровевших составляет 42,676.

От последствий вируса за сутки умерло 2 человек, еще 1 зараженный умер по иным причинам. Всего летальных исходов 938 - от коронавируса, еще 288 - от других заболеваний.

За все время проведен 266,066 тест, за последние сутки - 825.