В Австралии 270 китов выбросились на берег
22 сентября 2020 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Спасатели Австралии 22 сентября пытались спустить с мели в море сотни китов-пилотов, застрявших на песчаной косе у удаленного западного побережья австралийского острова Тасмания, надеясь положить конец одному из худших в истории массовых выбросов млекопитающих этого вида на берег.
90 из примерно 270 китов, оказавшихся в ловушке на мелководье, спасти не удалось, пишет «Российская газета».
Большое количество животных погибло на широкой песчаной косе в гавани Маккуори, расположенной примерно в 200 километрах к северо-западу от столицы штата Хобарт, в то время как другие барахтались на мелководье. У морских биологов существуют опасения, что количество погибших животных увеличится. Пока неизвестно, что привлекло китов к берегу. Такого массового выброса китов в Тасмании не наблюдалось с 2000-х годов, когда на берегу оказались чуть более двухсот особей.
Ожидается, что сама операция по спасению, которая осложняется сильными волнами, продлится минимум два дня.
Киты-пилоты могут вырастать до семи метров в длину и весить до трех тонн. По опыту предыдущих миссий по спасению животных известно, что гринда могут пережить три или четыре дня пребывания на берегу. Впоследствии они погибают от обезвоживания или разрушения тела под тяжестью собственного веса. Ежегодно на побережье морей и океанов в мире, преимущественно на пляжи, выбрасывается более двух тысяч китов.
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