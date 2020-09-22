Министр РА на сессии МАГАТЭ: Угроза Баку ударить по армянской АЭС - преступление против человечества

PanARMENIAN.Net - Во время июльских столкновений на армяно-азербайджанской границе Армения столкнулась с угрозами со стороны Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян на 64-й сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

Он отметил, что подобная угроза является преступлением против человечества и должна получить соответствующий отклик со стороны международного сообщества.

16 июля представитель министерства обороны Азербайджана пригрозил, что го страна нанесет удар по Мецаморской АЭС, якобы в ответ на угрозу армянской стороны нанести удар по Мингечаурскому водохранилищу. Однако армянская сторона такой угрозы не озвучивала.

«Мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией, когда подобные угрозы озвучивают не террористические организации, а государственные власти - на уровне официальных представителей. Угроза со стороны официального представителя министерства обороны Азербайджана - это не что иное, как преступление против человечества. Этот вопрос должен получить отклик со стороны международного сообщества. Армения и в дальнейшем будет прилагать все усилия по предотвращению подобных угроз», - отметил Папикян.

Он добавил, что у международного сообщества нет эффективных механизмов сдерживания, чтобы предотвратить возможные угрозы безопасности атомных электростанций со стороны какого-либо государства, и чтобы эффективно и своевременно на них реагировать.

В рамках сессии МАГАТЭ министр Папикян встретился с главой международного агентства Рафаэлем Мариано Гросси. Обсуждался вопрос соответствия капитального ремонта Мецаморской атомной станции стандартам МАГАТЭ.