Израильский производитель оружия передал $155 млн 2 компаниям, связанным с отмыванием денег в Азербайджане

Израильский производитель оружия передал $155 млн 2 компаниям, связанным с отмыванием денег в Азербайджане
22 сентября 2020 - 18:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Один из крупнейших израильских производителей оружия - концерн Israel Aerospace Industries - выплатил $155 млн двум компаниям - Jetfield Networks и Larkstone, связанным с отмыванием денег в Азербайджане. Об этом стало известно, благодаря банковским отчетам 2012-2014 гг, которые оказались в распоряжении Израильского Центра СМИ и демократии (Шомрим).

Причина этих платежей государственной компании Israel Aerospace Industries, производящей авиационные и космонавтические системы как для военного, так и для гражданского использования, остается неясной.

Согласно исследованию, денежные переводы от государственного оборонного гиганта двум компаниям, подозреваемым в отмывании денег для правительства Азербайджана, начались через несколько месяцев после того, как израильская компания заключила с правительством Азербайджана крупнейшую сделку по поставке оружия на сумму $1.6 млрд. Однако источник, знакомый с деталями сделки, утверждает, что, насколько ему известно, в ней не было соглашения о платежах какому-либо посреднику.

IAI воздержалась от ответов на вопросы относительно предыстории переводов. Платежи фигурируют в более чем дюжине отчетов о подозрительной деятельности (SAR), составленных должностными лицами Deutsche Bank и отправленных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) - бюро Министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями внутри страны и за рубежом.

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