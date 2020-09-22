В Азербайджане у граждан конфискуют внедорожники: По закону при войне они нужны армии
22 сентября 2020 - 19:17 AMT
PanARMENIAN.Net - С 21 сентября в разных регионах Азербайджана сотрудники дорожной полиции конфискуют у граждан их внедорожники и пикапы, которые, по закону, в случае необходимости могут быть мобилизованы для нужд Вооруженных сил. Об этом сообщило МВД страны, отметив, что автомобили конфискованы для проведения технического осмотра.
В этот список подлежащих конфискации в случае необходимости автомобилей входят прочные и надежные внедорожники (автомобили повышенной проходимости), грузовики, спецавтомобили войскового предназначения, санитарные автомобили, автобусы, эвакуаторы, тракторы и т.д.
Ранее редактор азербайджанского оппозиционного Meydan TV Хабиб Абдуллаев заявлял, что дорожная полиция конфисковала внедорожники у некоторых граждан, заявив, что «вот-вот начнется война, они нужны».
С 21 сентября в Азербайджане проводятся учения резервных войск для переподготовки.
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