Елизавета II поздравила президента Армении с Днем независимости

Елизавета II поздравила президента Армении с Днем независимости
22 сентября 2020 - 18:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Армении Армена Саркисяна с Днем независимости, который отмечается 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба президента РА.

«Очень рад поздравить ваше превосходительство с национальным праздником и передать наилучшие пожелания, желаю счастья и благополучия народу Армении в наступающем году», - говорится в послании королевы.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. В 2020 году республика отметила 29-летие независимости.

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