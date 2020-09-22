Елизавета II поздравила президента Армении с Днем независимости

PanARMENIAN.Net - Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Армении Армена Саркисяна с Днем независимости, который отмечается 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба президента РА.

«Очень рад поздравить ваше превосходительство с национальным праздником и передать наилучшие пожелания, желаю счастья и благополучия народу Армении в наступающем году», - говорится в послании королевы.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. В 2020 году республика отметила 29-летие независимости.