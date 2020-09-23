В РФ 7 армян попадут в тюрьму, если не будет собран штраф

PanARMENIAN.Net - В России 7 армян могут оказаться в тюрьме из-за участия в столкновениях с азербайджанцами на фоне июльской эскалации на армяно-азербайджанской границе, если за несколько дней не соберется необходимая сумма для оплаты штрафа. Об этом в Facebook сообщил Сопредседатель Объединения армян России Мушег Саакян.

По его словам, все задержанные азербайджанцы вышли на свободу, а 7 армян дожидаются своего приговора в СИЗО.

Для того, чтобы армян не осудили на 8 лет и они отделались штрафом за хулиганство, требуется сумма в 3.5 млн рублей, отметил пользователь, добавив, что речь идет о гражданах Армении.

С 12 по 16 июля на армяно-азербайджанской границе произошли бои, на фоне которых столкновения между армянами и азербайджанцами произошли в разных странах, в том числе в РФ. Там азербайджанцы несколько дней подряд нападали на армян. В результате стычек были задержаны граждане обеих стран.