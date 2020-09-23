Глава Консервативной партии Арцаха заразился коронавирусом

Глава Консервативной партии Арцаха заразился коронавирусом
23 сентября 2020 - 10:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Учредитель и председатель Консервативной партии Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня сдал тест на коронавирус, ответ оказался положительным. Сейчас я в самоизоляции и буду работать в онлайн-режиме. Буду на связи с представителями в СМИ в обычном режиме.

Круг моего общения очень широк. Прошу всех тех, с кем общался в течение последних двух-трех дней, обязательно сдать тест», - отметил политик.

За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 379 человек, 325 из которых уже преодолели болезнь.

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