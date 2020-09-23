МИД Арцаха: Основанная на шантаже и угрозах стратегия Баку полностью себя исчерпала
23 сентября 2020 - 12:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Давняя стратегия Баку, основанная на шантаже и угрозах, доказала свою несостоятельность и полностью себя исчерпала. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в видеоформате на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в очередной раз воспроизвел неоднократно опровергнутые домыслы азербайджанской стороны относительно азербайджано-карабахского конфликта. Примечательно, что выступлению в ООН предшествовало аналогичное по содержанию эмоциональное интервью азербайджанского президента 19 сентября в рамках мероприятий на месторождении «Абшерон».
«Озвученные в ходе интервью заявления президента Азербайджана относительно процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта демонстрируют степень растерянности азербайджанских властей в условиях, когда давняя стратегия Баку, основанная на шантаже и угрозах, доказала свою несостоятельность и полностью себя исчерпала.
Многолетняя практика властей Азербайджана по искажению сути азербайджано-карабахского конфликта, препятствованию восстановлению полноформатных переговоров, тенденциозной интерпретации норм международного права с целью оправдания своих территориальных претензий к Республике Арцах и Республике Армения и приписыванию себе мнимого права на развязывание новой агрессии завела процесс урегулирования конфликта в ту ситуацию, в которой он находится сейчас, не принеся официальному Баку никаких дополнительных политических дивидендов», - говорится в заявлении МИД Арцаха.
Отмечается, что столь же неэффективными оказались объявленная президентом Азербайджана политика по изоляции Армении и Арцаха и препятствованию экономическому росту двух армянских государств, а также попытки эксплуатации религиозной темы в контексте азербайджано-карабахского конфликта.
«Очевидно, что, лишившись своего основного инструмента, который сводился к стремлению посредством угроз и силового давления добиться односторонних уступок, официальный Баку оказался вне зоны своего комфорта и пытается вернуться в привычную для себя ситуацию, повышая накал воинственной риторики, направленный против не только армянских сторон, но и процесса урегулирования в целом.
Если бакинские власти действительно заинтересованы в достижении долговременного мира в регионе, они должны отказаться от политики военного шантажа и угроз, признать факт реализованного народом Арцаха права на самоопределение и сесть за стол переговоров с целью поиска развязок по вопросу устранения последствий развязанного самим же Азербайджаном вооруженного конфликта», - отметили в МИД НКР.
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