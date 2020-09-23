В Армении выявлено 210 новых случаев Covid-19, вылечились 350 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 23 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 47,877, а число активных кейсов снизилось до 3617.

За сутки вылечились 350 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,026.

От последствий вируса за сутки умерло 4 человека, еще 4 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 942 - от коронавируса, еще 292 - от других заболеваний.

За все время проведено 268,322 теста, за последние сутки - 2256.