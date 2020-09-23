В Армении выявлено 210 новых случаев Covid-19, вылечились 350 человек
23 сентября 2020 - 11:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 23 сентября, по состоянию на 11:00, выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 47,877, а число активных кейсов снизилось до 3617.
За сутки вылечились 350 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 43,026.
От последствий вируса за сутки умерло 4 человека, еще 4 зараженных умерли по иным причинам. Всего летальных исходов 942 - от коронавируса, еще 292 - от других заболеваний.
За все время проведено 268,322 теста, за последние сутки - 2256.
Самое значимое
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пашинян: Отказ в праве на самоопределение может привести к новому насилию Премьер выступил с речью по случаю 75-летия ООН
Глава Консервативной партии Арцаха заразился коронавирусом Бабаян самоизолировался
В РФ 7 армян попадут в тюрьму, если не будет собран штраф Чтобы армян не осудили на 8 лет и они отделались штрафом за хулиганство, требуется сумма в 3.5 млн рублей
Елизавета II поздравила президента Армении с Днем независимости Королева передала наилучшие пожелания