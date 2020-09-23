Пашинян: Отказ в праве на самоопределение может привести к новому насилию
23 сентября 2020 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Отказ в праве на самоопределение может привести только к репрессиям и к новому насилию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей речи по случаю 75-летия Организации Объединенных Наций (ООН).
По его словам, одной из основополагающих ценностей системы ООН является запрещение угрозы силой или ее применения в международных отношениях, что является столпом сохранения глобального мира и безопасности и важной предпосылкой для устойчивого развития.
«В эти трудные времена, во всем мире, в том числе и в нашем регионе, безрассудные ревизионисты пытаются воспользоваться заметным ослаблением международного порядка, представляя реальную угрозу международному миру и безопасности. Социальная инженерия исторических реалий и даже присвоение чужого цивилизационного наследия становятся обычным явлением.», - подчеркнул премьер.
Он добавил, что это еще один сигнал к тому, что нужно восстановить эффективную многосторонность, придав международному сообществу мощный институциональный остов, чтобы он стал более устойчивым к глобальным вызовам.
«Как писал в свое время Жан Жак Руссо, «подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода».
Поздравляя всех нас с годовщиной, хочу подтвердить приверженность Армении усилиям международного сообщества, направленным на достижение лучшего мирового порядка, основанного на международном праве и общих ценностях свободы и справедливости», - отметил Пашинян.
Самое значимое
Министр отметил, что недовольство связано с большим пакетом реформ в сфере образования
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
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