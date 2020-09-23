В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса
23 сентября 2020 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
Ведется соответствующая работа по выявлению очагов инфекции и определению сферы контактов пациентов.
Выздоровели еще 2 человека. За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 385 человек, 327 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 56 пациентов, в изоляции остаются 95 граждан. Состояние 4 врачи оценивают как тяжелое, 8 - как средней степени тяжести.
Всего проведено 13,789 тестов.
За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.
Самое значимое
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
Последние новости
Дело по золотому руднику Царукяна отправлено в прокуратуру Генпрокурор РА должен будет изучить направленные ему документы о нарушениях
В Армении пройдет один из этапов учений «Кавказ-2020» В рамках учений, которые проходят с 21 по 26 сентября, разыгрывают сценарии противодействия террористическим действиям
Члены АРФ «Дашнакцутюн» и посол РФ обсудили внутриполитическую ситуацию в РА В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся армяно-российских отношений
Лукашенко провел «тайную» инаугурацию и вступил в должность президента Белоруссии Церемония инаугурации не транслировалась республиканскими телеканалами