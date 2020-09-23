В Арцахе выявлено еще 6 случаев коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

Ведется соответствующая работа по выявлению очагов инфекции и определению сферы контактов пациентов.

Выздоровели еще 2 человека. За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 385 человек, 327 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 56 пациентов, в изоляции остаются 95 граждан. Состояние 4 врачи оценивают как тяжелое, 8 - как средней степени тяжести.

Всего проведено 13,789 тестов.

За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.