Навального выписали из стационара немецкой клиники
23 сентября 2020 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники «Шарите». Это произошло еще 22 сентября.
«Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в заявлении клиники, пишет Meduza.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы.
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