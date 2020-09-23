В Грузии за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса: Умер 1 человек
23 сентября 2020 - 15:15 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали рекордное для страны количество новых случаев инфицирования коронавирусом - 227.
Прошлый рекорд был зарегистрирован 22 сентября - 218 случаев.
Как сообщается на сайте StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев в стране достигло 4140.
Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1643, лечение продолжают 2473 человека. Скончались от коронавирусной инфекции 25 человек - 1 за последние сутки.
В карантине находятся 5390 человек, под наблюдением врачей – 836.
По словам грузинских врачей, в условиях сохранения растущей статистики вируса нужно, чтобы в стационар переводились только сравнительно тяжелые пациенты, а те, у которых вирус протекает в легкой форме, лечились на дому.
Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии не намерено объявлять в стране чрезвычайное положение и карантин, однако установило новые ограничения: запрещены свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия. Перенесено до 1 октября также открытие школ в крупных городах страны, с 15 сентября учебный процесс ведется в онлайн-режиме.
В стране пока действуют ограничения на международное сухопутное, морское и авиасообщение, закрыты границы.
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