Слушания об избрании меры пресечения в отношении Царукяна не состоялись
23 сентября 2020 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Рассмотрение ходатайства 23 сентября в суде общей юрисдикции города Ереван об избрании меры пресечения в отношении одного из богатейших людей Армении, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не состоялось.
Слушания перенесены на 25 сентября, пишет Panorama.am.
Причиной переноса заседания стала неявка Царукяна и его адвокатов, несмотря на то обстоятельство, что 17 и 18 сентября суд оповестил их по электронной почте, отправив оповещение на официальный электронный адрес депутата НС Царукяна. Кроме того, сообщается, что Царукян был дополнительно проинформирован о дате и времени заседания по телефону. Информация также была передана посредством приложения Viber, и программа подтвердила ее получение. 22 сентября аппарат суда в ходе телефонного разговора с адвокатом напомнил о заседании.
В середине июня парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Ему предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Царукян не признает предъявленного ему обвинения.
Кроме того, Царукян является фигурантом нескольких громких уголовных дел, среди которых «незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, организациям или государству» и «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах».
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