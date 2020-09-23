Слушания об избрании меры пресечения в отношении Царукяна не состоялись

PanARMENIAN.Net - Рассмотрение ходатайства 23 сентября в суде общей юрисдикции города Ереван об избрании меры пресечения в отношении одного из богатейших людей Армении, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не состоялось.

Слушания перенесены на 25 сентября, пишет Panorama.am.

Причиной переноса заседания стала неявка Царукяна и его адвокатов, несмотря на то обстоятельство, что 17 и 18 сентября суд оповестил их по электронной почте, отправив оповещение на официальный электронный адрес депутата НС Царукяна. Кроме того, сообщается, что Царукян был дополнительно проинформирован о дате и времени заседания по телефону. Информация также была передана посредством приложения Viber, и программа подтвердила ее получение. 22 сентября аппарат суда в ходе телефонного разговора с адвокатом напомнил о заседании.

В середине июня парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности Гагика Царукяна. Ему предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Царукян не признает предъявленного ему обвинения.

Кроме того, Царукян является фигурантом нескольких громких уголовных дел, среди которых «незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, организациям или государству» и «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах».