Лукашенко провел «тайную» инаугурацию и вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко провел «тайную» инаугурацию и вступил в должность президента Белоруссии
23 сентября 2020 - 16:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации почти тайно прошла во Дворце независимости в Минске.

На ней присутствовали несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта, пишет «Белта».

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Белоруссии.

Церемония инаугурации не транслировалась республиканскими телеканалами (такая трансляция предусмотрена по закону). О ней не было объявлено заранее, подготовка к ней не афишировалась. 22 сентября оппозиционный телеграм-канал Nexta сообщил, что Лукашенко на фоне протестов может провести инаугурацию тайно.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции против Александра Лукашенко. В Минске каждое воскресенье проходят марши, которые, по данным СМИ, собирают не меньше 100 тысяч человек.

Церемония инаугурации должна была пройти не позднее чем через два месяца после президентских выборов, то есть, до 9 октября.

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