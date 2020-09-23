Члены АРФ «Дашнакцутюн» и посол РФ обсудили внутриполитическую ситуацию в РА
23 сентября 2020 - 18:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель бюро АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян и представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян встретились с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом сообщает офис АРФД.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся армяно-российских отношений и внутриполитических развитий в Армении.
Кроме того, стороны обсудили происходящие вокруг Армении и Арцаха процессы, посредническую миссию ОБСЕ, события в регионе Ближнего Востока и многочисленные других представляющие обоюдный интерес вопросы.
Ранее стало известно, что армянские оппозиционные партии «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Родина» проведут 8 октября общенациональный митинг на площади Свободы в Ереване.
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