Члены АРФ «Дашнакцутюн» и посол РФ обсудили внутриполитическую ситуацию в РА

PanARMENIAN.Net - Председатель бюро АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян и представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян встретились с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом сообщает офис АРФД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся армяно-российских отношений и внутриполитических развитий в Армении.

Кроме того, стороны обсудили происходящие вокруг Армении и Арцаха процессы, посредническую миссию ОБСЕ, события в регионе Ближнего Востока и многочисленные других представляющие обоюдный интерес вопросы.

Ранее стало известно, что армянские оппозиционные партии «Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и «Родина» проведут 8 октября общенациональный митинг на площади Свободы в Ереване.