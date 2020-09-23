В Армении пройдет один из этапов учений «Кавказ-2020»

PanARMENIAN.Net - 24 сентября в Армении, на высокогорном полигоне «Алагяз», пройдет огневой этап стратегических учений «Кавказ-2020». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

В учениях «Кавказ-2020» принимают участие военнослужащие из Армении, РФ, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Численность нероссийских военнослужащих не превышает 1000 человек.

В рамках учений, которые проходят с 21 по 26 сентября, разыгрывают сценарии противодействия террористическим действиям и проведения совместных операций.

В стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» задействованы около 80 тысяч военнослужащих (включая армейские корпуса и воинские части технического обеспечения, ПВО, военно-морских сил, специальных войск, а также боевые и тыловые армейские корпуса и воинские части).

В учении задействовано до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетехника, до 200 артиллерийских и реактивных ракетных установок.