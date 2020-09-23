МИД РФ: «Даже не будем останавливаться», чтобы комментировать приписанные Лаврову азербайджанцами слова

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 сентября в ходе брифинга прокомментировала приписываемые азербайджанской стороной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову заявления о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Она отметила, что даже не будет «на этом останавливаться».

23 сентября парламентская делегация Азербайджана встретилась с Лавровым. Позже на сайте азербайджанского парламента появилась информация, что в ходе встречи Лавров якобы заявил, что «высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Нагорному Карабаху препятствуют процессу урегулирования конфликта».

Захарова дала понять, что российский министр процитирован некорректно и призвала ориентироваться на позицию Москвы по Карабаху, а не «на различные трактовки, которые делаются не российской стороной».

«Что касается корректности цитирования российского министра, то хотела бы обратить ваше внимание и в принципе адресовать эти вопросы к тем источникам, из которых исходила эта информация. Поэтому на этом, честно говоря, даже не буду останавливаться», - добавила она.

Азербайджанские СМИ приписали Лаврову также следующую мысль: «Это позиция официальной Москвы. Российская сторона в процессе урегулирования выступает за возвращение пяти оккупированных районов, размещение миротворцев на территории и восстановление транспортно-коммуникационной системы».

Захарова отметила, что по теме карабахского конфликта обсуждались ранее озвученные базовые принципы урегулирования, «подразумевающие, в том числе, решение статусных вопросов Нагорного Карабаха, а также освобождение территорий вокруг него».