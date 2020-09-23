Дело по золотому руднику Царукяна отправлено в прокуратуру

Дело по золотому руднику Царукяна отправлено в прокуратуру
23 сентября 2020 - 19:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Материалы по делу Мгартского золотого рудника ООО «Мульти Групп Концерн», владельцем которого является один из богатейших людей Армении, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, направлены в прокуратуру РА. Об том сообщило министерство окружающей среды РА.

Отмечается, что от имени министра окружающей среды РА Романоса Петросяна генеральному прокурору РА Артуру Давтяну было направлено письмо, в котором говорится о ряде нарушений, выявленных при эксплуатации концерном Царукяна золотого рудника в Мгарте.

Генпрокурор РА должен будет изучить направленные ему документы о нарушениях и предпринять соответствующие действия в установленном законом порядке.

Золото-серебряный Мгартский рудник находится в 1.5 км к западу от одноименного села Мгарт. Рудник действует с 2005 года.

 Самое значимое
В Армении отцы получат короткий отпуск после рождения ребенкаВ Армении отцы получат короткий отпуск после рождения ребенка
Теперь в течение 30 дней после рождения ребенка отцы могут взять отпуск на 5 дней
Минобороны РА: На границе относительно спокойно, ВС Азербайджана произвели 95 выстреловМинобороны РА: На границе относительно спокойно, ВС Азербайджана произвели 95 выстрелов
Азербайджанская сторона 8 раз нарушила режим прекращения огня из огнестрельного оружия
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Partner news
 Статьи
Толма для мажоров

Как армяне посылали ньюйоркцев собирать мидии с побережья океана

 Самое читаемое в разделе
Министр обороны Армении - Алиеву: Когда будет это «поздно»
У 15% протестированных армянских медработников обнаружили антитела к коронавирусу
Минобороны РА: У 30 призывников диагностирован коронавирус
Участник июльских военных действий в Тавуше представлен к званию «Национальный герой Армении»
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
МИД РФ: «Даже не будем останавливаться», чтобы комментировать приписанные Лаврову азербайджанцами слова Захарова призвала ориентироваться на позицию Москвы, а не «на различные трактовки»
Члены АРФ «Дашнакцутюн» и посол РФ обсудили внутриполитическую ситуацию в РА В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, касающихся армяно-российских отношений
Лукашенко провел «тайную» инаугурацию и вступил в должность президента Белоруссии Церемония инаугурации не транслировалась республиканскими телеканалами
В Грузии за сутки выявлено рекордное число случаев коронавируса: Умер 1 человек Прошлый рекорд был зарегистрирован 22 сентября - 218 случаев