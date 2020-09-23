Дело по золотому руднику Царукяна отправлено в прокуратуру
23 сентября 2020 - 19:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Материалы по делу Мгартского золотого рудника ООО «Мульти Групп Концерн», владельцем которого является один из богатейших людей Армении, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, направлены в прокуратуру РА. Об том сообщило министерство окружающей среды РА.
Отмечается, что от имени министра окружающей среды РА Романоса Петросяна генеральному прокурору РА Артуру Давтяну было направлено письмо, в котором говорится о ряде нарушений, выявленных при эксплуатации концерном Царукяна золотого рудника в Мгарте.
Генпрокурор РА должен будет изучить направленные ему документы о нарушениях и предпринять соответствующие действия в установленном законом порядке.
Золото-серебряный Мгартский рудник находится в 1.5 км к западу от одноименного села Мгарт. Рудник действует с 2005 года.
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