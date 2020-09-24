Желающие уехать из Армении в РФ уже 2 дня ночуют на площади в Ереване

PanARMENIAN.Net - Граждане Армении, желающие уехать из РА в Россию, уже второй день подряд ночуют на Площади Республики в Ереване, требуя у правительства начать переговоры с РФ о разрешении им въезда на территорию страны.

Россия пока не разрешила въезд для граждан Армении. При этом для граждан других стран ЕАЭС границы открыты. Армения же уже открыла возможность въезда в страну для граждан всех стран с условием или самоизоляции, или сдачи теста и возможности свободного передвижения в случае отрицательного ответа.

Некоторые протестующие объявили голодовку перед зданием правительства 23 сентября, требуя возможности пересечь сухопутную границу. По словам протестующих, голодовка будет бессрочной, пока их требование не будет выполнено.

Желающие уехать в РФ армяне вышли перед зданием правительства с требованием «отправить их в Россию» еще в августе. Тогда многие из них отметили, что работают в этой стране и не имеют возможности жить в Армении.